Zehn Personen, darunter ein Belgier, sterben bei einem Busunfall in Ägypten

Der Unfall mit dem Reisebus ereignete sich in der Nähe der Touristenstadt Assuan am Ostufer des Nils. Neben den zehn Toten wurden bei dem Unfall auch 14 Personen verletzt, darunter sechs Belgier. "Sie befinden sich in einem stabilen Zustand und wurden mit Brandwunden, Brüchen, Prellungen und oberflächlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert", so der Gouverneur in einer Mitteilung.

Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen auf der Straße zu den Tempeln von Abu Simbel, 300 Kilometer von der Grenze zum Sudan entfernt. Der Bus stieß mit einem Lastwagen zusammen und fing Feuer. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt.