Molenbeek führt Maskenpflicht in Einkaufsstraßen und öffentlichen Räumen wieder ein

Die Brüsseler Gemeinde Sint-Jans-Molenbeek führt die Maskenpflicht zum Schutz gegen Corona wieder in den Einkaufsstraßen und öffentlichen Gebäuden ein. Diese Maßnahme der Kommunalbehörden erfolgt, nachdem die Zahl der Corona-Virusinfektionen in der Woche bis zum 28. März in der Region Brüssel-Hauptstadt um 16 Prozent gestiegen ist.