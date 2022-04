Premier De Croo: "Wenn die NATO Belgien fragt, mehr zu tun, werden wir positiv darauf reagieren.”

Die belgische Armee könnte in den kommenden Jahren im Rahmen einer neuen NATO-Eingreiftruppe in Rumänien an der Grenze zur Ukraine aktiv bleiben. "Wenn die NATO Belgien fragt, mehr zu tun als das, was wir derzeit tun, dann scheint mir selbstverständlich, dass wir darauf positiv reagieren", sagte Premierminister Alexander De Croo (flämische Liberale, Open VLD) am Donnerstagmorgen als Gast von Radio 1 (VRT).