Regisseur Lukas Dhont nimmt mit “Close” am Wettbewerb für die Goldene Palme in Cannes teil

Im offiziellen Wettbewerb von Cannes sind 18 Filme vertreten. Es wurden zwei belgische Filme ausgewählt. Neben Close von Dhont hat auch Tori et Lokita der Regisseure Luc und Jean-Pierre Dardenne Chancen auf die Goldene Palme. Die Brüder Dardenne sind Stammgäste in Cannes. Sie haben bereits zweimal die Goldene Palme gewonnen. Tori und Lokita handelt von zwei jungen Migranten, die das Schicksal unzertrennlich macht und die sich in Belgien niederlassen.