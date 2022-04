Gaskraftwerk in Seraing ersetzt das Projekt in Vilvoorde

In Seraing, in der Provinz Lüttich, wird Energielieferant Luminus ein neues Gaskraftwerk bauen. Der Bau wird mit Subventionen vom belgischen Staat mitfinanziert, teilt Stromnetzverwalter Elia mit. Das neue Kraftwerk soll die Stromversorgung in Belgien unterstützen, wenn fünf der sieben Kernreaktoren im Jahr 2025 abgeschaltet werden.