Terrorismusprozess: Salah Abdeslam bricht endlich sein Schweigen über seine Rolle bei den Pariser Anschlägen

Die Anhörungen im Prozess um die Anschläge von Paris fokussieren sich auf die Zeit unmittelbar nach den Anschlägen, in der Salah Abdeslam Paris verlassen und sich vier Monate lang in Belgien verstecken konnte. Am Nachmittag wurde Mohamed Abrini erneut befragt, besser bekannt als "der Mann mit dem Hut", der am 22. März 2016 seine Meinung in letzter Minute änderte und sich am Flughafen von Zaventem nicht in die Luft sprengte. Er wurde am 8. April 2016 in Anderlecht verhaftet.