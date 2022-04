Von den 800 Mio. Euro, die Belgien auf Ukraine-Geberkonferenz zusagte, sind ein Zehntel für humanitäre Hilfe

Ein Großteil der zugesagten 800 Millionen Euro sei jedoch für die Bezahlung der Sozialversicherung vorgesehen, erklärte der belgische Regierungschef. "Wenn Ukrainer nach Belgien flüchten, haben sie Anrecht auf u. a. Sozialversicherungsschutz. Beispielsweise können ihre Kinder hier zur Schule gehen und dürfen Sie Sozialhilfe beantragen. Dafür haben wir einen entsprechenden Finanzrahmen vorgesehen".



Der Betrag, den die Regierung glaubt, dafür zahlen zu müssen, liege ebenfalls in diesen 800 Millionen, so der Premierminister. "Wenn wir alles zusammenlegen, kommen wir auf einen hohen Betrag, aber ein sehr großer Teil davon sind also Gelder, die dafür verwendet werden, sich um die Flüchtlinge in unserem Land zu kümmern", sagte er.