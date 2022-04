Am Wochenende ist der Kennedytunnel in Antwerpen Richtung Niederlande komplett gesperrt

Umleitungen für den Verkehr Rictung Niederlande

In Richtung Gent bleibt der Kennedy-Tunnel geöffnet, aber in Richtung Niederlande sind mehrere Umleitungen geplant. "Autofahrer können problemlos über die E17 fahren und kurz vor dem Kennedy-Tunnel eine Umleitung zum Liefkenshoek-Tunnel nehmen", erklärt Hajo Beeckman von der Verkehrsredaktion der VRT. Der Tunnel ist das ganze Wochenende über gebührenfrei in Richtung Niederlande geöffnet.

Von Ost- und Westflandern nach Antwerpen oder in die Kempen

"Die Umleitung über die E17 verfügt wegen der Bauarbeiten an der Oosterweel-Verbindung aber nur über eine Fahrspur, was problematisch sein wird", befürchtet Beeckman. "Wenn man von Ost- und Westflandern nach Antwerpen oder in die Kempen will, nimmt man am besten die E34 und dann den Liefkenshoek-Tunnel.”

In Flandern wurden die Arbeiten Wochen im Voraus über soziale Medien und Beschilderungen angekündigt, aber auch im Ausland wurde die komplette Sperrung des Tunnels angekündigt.

Niederländer, die aus dem Süden Europas in die Niederlande zurückkehren, nehmen meistens den Kennedy-Tunnel, um auf die Autobahn Richtung Breda zu gelangen.