Belgische Regierung will mit neuem Aktionsplan internationalen Steuerbetrug bekämpfen

"Wer den Staat betrügt oder Steuern hinterzieht, belastet den arbeitenden Mittelstand in ungerechtfertigter Weise. Auf rund 71 Milliarden Euro Schwarzgeld pro Jahr wird kein einziger Cent an Steuern gezahlt. Das sind entgangene Einnahmen, die wir in Krisenzeiten nutzen könnten, um Familien, die ehrlich ihre Steuern zahlen, zu unterstützen", sagte Finanzminister Van Peteghem.

Unlängst hatte Van Peteghem angekündigt, dass die Sondersteuerinspektion 40 zusätzliche Steuerfahnder mit internationaler Expertise einstellt. Um Geldwäsche und Schwarzgeld zu vereiteln, werden ab dem 1. Juli überall digitale Bezahlungen möglich sein. Der Finanzminister will die “weiße Kasse”, die bereits im Hotel- und Gaststättengewerbe eingeführt wurde, auf andere Branchen ausweiten.