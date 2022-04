Belgischer Baggerbetrieb Jan De Nul mit Bau der Hangars für F-35-Kampfjets beauftragt

Die Jan De Nul Group ist ein belgisches Familienunternehmen mit Sitz in Aalst (Ostflandern), das seit 1938 besteht. Es hat sich zu einem der größten Baggerunternehmen der Welt entwickelt und ist an Land und auf See, in Belgien und im Ausland, tätig. Das Unternehmen war u. a. am Bau der künstlichen Inseln vor der Küste von Dubai beteiligt, an der Hafenerweiterung in Katar und den Eingangsschleusen zum Panamakanal.