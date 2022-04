Gewerkschaften kündigen 3 Tage Streik (22. bis 24. April) bei Ryanair in Zaventem und Charleroi an

Ryanair beschäftigt in Belgien rund 650 Mitarbeiter, hat aber keine Personalabteilung, kritisiert die CNE. "Ryanair erkennt zwar an, dass die Gesellschaft der belgischen Gesetzgebung unterliegt, weigert sich aber, in eine Personalpolitik zu investieren. Die Gehaltsabrechnungen sind fehlerhaft, die Gehälter werden nicht korrekt ausgezahlt, die Sozialversicherungsformulare sind nicht in Ordnung usw. Das ist eine ständige Problemquelle für das Personal in Belgien", sagte Didier Lebb von der christlichen Gewerkschaft CNE.