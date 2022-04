Russische Schiffe dürfen ab Sonntag keine belgischen Häfen mehr anlaufen – mit Ausnahmen

Jedes Jahr legen nur etwa 250 russische Schiffe in belgischen Häfen an. Letztes Jahr waren es sogar nur 215, davon 125 in Antwerpen, 73 in Gent und 17 in Zeebrügge. In Gent muss ArcelorMittal jetzt wohl einen neuen Lieferanten für Steinkohle finden, die der Stahlkonzern bislang in Russland einkaufte. Schiffe mit russischem Gas dürfen auch weiterhin in Zeebrügge anlegen. Schätzungsweise ist ein Viertel aller russischen Schiffe von den Sanktionen betroffen. In Belgien sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen begrenzt bleiben.

Im Moment sollen zwölf Schiffe auf dem Weg nach Belgien sein. Für neun der zwölf gibt es kein Problem, da sie Güter wie Leinsamen, Düngemittel und Flüssiggas befördern, die unter die Ausnahmeregelung fallen.