Belohnung von 15.000 US$ für Informationen über Natacha, die in Peru vermisst wird

Die Eltern der am 24. Januar in Peru verschwundenen flämischen Touristin Natacha de Crombrugghe haben eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Wiederauffindung ihrer Tochter führen. Dies gaben sie am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. "Die Eltern sind entschlossener denn je, ihre Tochter zu finden", heißt es dort.

Die junge Touristin aus Linkebeek verschwand am 24. Januar im Cabanaconde-Colca Canyon. Nach 2,5 Monaten der Suche gibt es immer noch keine Spur von ihr. Ihre Eltern, Eric und Sabine de Crombrugghe, reisten Anfang dieses Monats erneut in das Gebiet und setzen nun also eine Belohnung von 15.000 US-Dollar für Hinweise aus, die zur Wiederauffindung ihrer Tochter führen können.

Die Eltern reisten Anfang Februar zusammen mit Vertretern der belgischen Botschaft erstmals nach Peru und blieben bis Ende Februar. Kurze Zeit später wurde die Suche wegen schlechten Wetters und Erdrutschen unterbrochen. Da die Eltern keine weiteren Informationen erhielten, beschlossen sie, nach Peru zurückzukehren.