Brüsseler PS entscheidet sich gegen ein Verbot der rituellen Schlachtung ohne Betäubung

In Brüssel werden die französischsprachigen Sozialisten (PS) gegen den Verordnungsentwurf für ein Verbot der rituelle Schlachtung ohne Betäubung stimmen. Ein solches Verbot besteht bereits in Flandern und der Wallonie. Warum die PS in Brüssel dagegen stimmen will, ist nicht wirklich klar. Vermutlich hat dies viel mit der großen Zahl muslimischer Parteimitglieder und Wähler in Brüssel PS zu tun. Einige Muslime bestehen darauf, Schafe für das Opferfest zu schächten, und zwar bei vollem Bewusstsein.