Gent: Jugendliche behauptet, Fahrkartenkontrolleur von De Lijn habe versucht, sie zu würgen

Die Polizei untersucht einen Vorfall in einem Bus der flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn, in Gent (Provinz Ostflandern). In dem Bus kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fahrkartenkontrolleuren und einem minderjährigen Mädchen. Das Busunternehmen behauptet, die Jugendliche habe keine gültige Fahrkarte vorzeigen können, was das betroffene Mädchen aber bestreitet. Amateurvideobilder zeigen ein Schieben und Stoßen. Ein Kontrolleur droht dem Mädchen, es zu Boden zu stoßen.