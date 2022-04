Osterferien enden mit langem sonnigem Wochenende bei Temperaturen bis zu 19 Grad

Samstagfrüh noch örtlich Wolken vor allem über dem Osten, andernorts sind die Auflockerungen bereits breit mit vorübergehend hohen Schleiern. Tagsüber wird es überall meist sonnig sein. Es bleibt trocken mit Höchstwerten von 13 Grad im Hohen Venn, 15 Grad an der Küste und 17-18 Grad in der Landesmitte. Es weht ein mäßiger Ostwind. An der Küste weht am Nachmittag eine Seebrise aus Nord-Nordost.