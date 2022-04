Zum ersten Mal nach zwei Coronajahren: Eröffnung des Hyazinthenfestivals im Wald von Halle

Die Organisatoren hoffen, dass die Blumenfreunde den Wald so viel wie möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad besuchen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. "An mehreren Tagen, an denen viel los sein wird, bietet unsere Stadt kostenlose Shuttle-Busse vom Bahnhof von Halle an. Am Bahnhof werden auch kostenlos Fahrräder ausgeliehen", erklärte Bürgermeister Marc Snoeck (Vooruit). Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden zu den Parkplätzen geleitet.