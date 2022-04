Brüssel: 30 Elektroscooter in Flammen aufgegangen. War überhitzter Akku schuld?

Dreißig E-Scooter gingen am Sonntagvormittag in Rauch auf, nachdem in einem Lagerhaus in Ukkel/Uccle (Brüssel) ein Feuer ausgebrochen war. Anwohner beobachteten große Rauchschwaden, als immer mehr Elektroscooter Feuer fingen. Ihnen wurde geraten, Türen und Fenster für eine Weile geschlossen zu halten.