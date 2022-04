Christliche Ostern, jüdisches Pessach und muslimischer Ramadan fallen in diesem Jahr zusammen

Das Zusammenfallen des jüdischen und des christlichen Osterfestes ist nicht ungewöhnlich, meint der Theologe Hans Geybels (KU Leuven), "aber dass beide mit dem Ramadan für Muslime zusammenfallen, ist eher die Ausnahme“. Das christliche Osterfest fällt offiziell auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem astronomischen Frühlingsanfang. In der Praxis fällt Ostern also immer zwischen den 22. März und den 25. April.

Das jüdische Passahfest fällt oft in diesen Zeitraum: Es dauert 7 oder 8 Tage und beginnt am Abend des 14. Tages des Monats Nissan, dem ersten Monat im heiligen Kalender der Hebräer. Wie bei den Christen kann dieser Tag je nach dem Datum des Neumonds in den März oder April fallen, da er den Beginn des Monats Nissan einläutet. Das jüdische Passahfest (Pessach) begann am vergangenen Freitag und dauert bis zum kommenden Wochenende.

Der Ramadan kann auf jeden Zeitpunkt des Jahres oder in jede Jahreszeit fallen. Der Ramadan beruht nämlich auf dem Mondkalender, in dem ein Monat 29,5 Tage hat. Folglich verschiebt sich der Ramadan jedes Jahr ein wenig auf unserem traditionellen Kalender. In diesem Jahr fällt der Ramadan zwischen den 1. April und den 1. Mai, aber nächstes Jahr wird er vom 22. März bis zum 21. April stattfinden.

Es ist also eher selten, dass diese Feiern zusammenfallen, aber sicherlich nicht ganz außergewöhnlich, meint auch Anne Vandenhoeck, Professorin an der Fakultät für Theologie und religiöse Studien der KU Leuven. "Das ist sicherlich schon einmal vorgekommen. Tatsächlich kann es alle 33 oder 34 Jahre passieren".