Ein Toter bei einem Wohnungsbrand im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek, etwa 40 Bewohner evakuiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach in einem Wohngebäude am Blvd. Leopold III-laan in Schaerbeek ein Feuer aus. Eine Person starb und vier weitere Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wie Walter Derieuw, Sprecher der Brüsseler Feuerwehr, mitteilte.