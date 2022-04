Kein „Vorglühen“ nötig? Gratis Getränkegutscheine für junge Leute, die nüchtern zur Party kamen

In Balen in der Provinz Antwerpen erhielten junge Leute, die am gestrigen Samstagabend eine dort organisierte Party besuchten, Gutscheine für drei kostenlose Getränke, wenn sie nüchtern am Eingang erschienen. Mit der Initiative wollte die Gemeinde junge Menschen auf die Gefahren des übermäßigen "Vorglühens" vor dem Ausgehen aufmerksam machen.