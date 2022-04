Ukraine-Osterpredigt in der Brüsseler Kathedrale: "Hat die Menschheit noch eine Zukunft?"

Belgiens Erzbischof Jozef De Kesel (Foto) hielt am Ostersonntag seine Osterpredigt in der Brüsseler St.-Michael- und St. Gudula Kathedrale im Herzen von Brüssel, während die ukrainische Flagge hoch über der Stadt wehte (Video). Er nahm kein Blatt vor den Mund: Die Notlage der Menschen in der Ukraine war das Thema seiner Predigt. Wie können Menschen anderen antun, was in der Ukraine geschieht?