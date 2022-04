Wieder FlixBus-Verbindungen zwischen Brüssel und Kiew ab Ostermontag

Am Ostermontag um 20:55 Uhr wird ein FlixBus vom Nordbahnhof in Brüssel abfahren und eine 41:45 Stunden lange Fahrt nach Kiew mit einem Umstiegsmöglichkeit in Warschau antreten. Ab dann wird täglich wieder ein Bus nach Kiew fahren.

Laut dem Busunternehmen kehren immer mehr Flüchtlinge in die Ukraine zurück: Etwa die Hälfte derjenigen, die die Ukraine verlassen haben, wollen dorthin zurückkehren. Das Unternehmen möchte daher eine "sichere, bequeme und erschwingliche" Reise ermöglichen (Anm. d. Red. Der Preis für eine Fahrkarte beträgt 95€).

Ein Sprecher von FlixBus sagte, dass neben Kiew auch sieben weitere ukrainische Städte angefahren werden, darunter Lwiw. Man erreicht sie durch Umsteigen in Warschau oder Prag.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine waren die Buslinien eingestellt worden. Ukrainische Busunternehmen, die Fahrgäste in das Land befördern, behaupten laut dem Sprecher von FlixBus, dass der Grenzübergang in die Ukraine derzeit ausreichend sicher sei.

Das Auswärtige Amt in Brüssel rät jedoch weiterhin dringend von Reisen in die Ukraine ab. Am Sonntag gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass es eine Militärfabrik am Rande von Kiew bombardiert habe, während Moskau seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt intensiviert.