Betonkonstruktion von fast 5.000 Tonnen verlässt per Ponton den Hafen von Kallo Richtung Nieuwpoort

Die Betonkonstruktion ist enorm. "23,5 Meter breit, 42,1 Meter lang, 5 Meter hoch und mit einem Gesamtgewicht von 4.570 Tonnen", sagt Projektingenieurin Isabelle D' Hooge. " Sie enthält 1.700 Kubikmeter Beton und 572 Tonnen Bewehrungsstahl". Die Arbeiten fanden auf der Herbosch-Kiere-Werft in Kallo statt. Der Bau in Nieuwpoort selbst war nicht möglich, da der Kanal sonst für lange Zeit unbrauchbar gewesen wäre.

Um den Koloss an Ort und Stelle zu bringen, entschied man sich für den Transport auf dem Wasserweg. Schlepper zogen den Ponton zunächst über die Schelde und dann auf dem Seeweg in den Hafen von Ostende. Eine Reise, die etwa 12 Stunden in Anspruch genommen hat. Dort wird der Koloss versenkt, so dass er durch den Wasserdruck weniger wiegt. An einem gigantischen Hebekran, dem Matador III, hängend, wird das letzte Stück bis Nieuwpoort überbrückt und dann wird das Teil vor Ort in die Hafenrinne abgesenkt. "Die ganze Arbeit wird in sechs Tagen erledigt sein", so Ministerin Peeters abschließend.