Ecuador beschlagnahmt mehr als zwei Tonnen Kokain, die für Belgien bestimmt waren

In ihrem Twitter-Account berichteten die Behörden, dass „zwei Tonnen und vierhundertachtundfünfzig Kilogramm Kokain nach der Inspektion eines Containers mit Bananen für den Export in einem der Seehäfen“ der Stadt Guayaquil beschlagnahmt wurden. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Drogenspürhund bei der Kontrolle des Containers einunddreißig Jute-Säcke mit 2461 Drogenpäckchen, die in Bananenkisten versteckt waren.

Die Beschlagnahmung vom Samstag folgt einer Sicherstellung vom vergangenen Wochenende, bei der fast drei Tonnen Kokainhydrochlorid in einer für den Hafen von Antwerpen in Belgien bestimmten Ananassendung versteckt wurden.

Die ecuadorianische Drogenfahndungseinheit berichtete, dass einige Tage vor dieser Entdeckung drei Drogenbekämpfungsaktionen durchgeführt wurden, bei denen bereits etwa sieben Tonnen Kokainhydrochlorid beschlagnahmt wurden, die für die Niederlande, Schweden und Belgien bestimmt waren.