Flüchtlingsporträts von Eugeen Van Mieghem (1875-1930) werden in Antwerpen gezeigt

18 seiner Porträts - hauptsächlich jüdische Männer in langen Mänteln und mit imposanten Hüten – sind nun zum letzten Mal in der Ausstellung in Antwerpen zu sehen. Im September wird ein privater Sammler sie der New-York Historical Society schenken. Danach werden sie durch Museen in den Vereinigten Staaten und Kanada reisen.

Zusammen mit den Zeichnungen werden auch verschiedene Gegenstände der Reederei Red Star Line an die New York Historical Society übergeben. Auch diese sind zum letzten Mal in der Antwerpener Ausstellung zu sehen. Reisedokumente, ein Koffer, ein Etui für den Fahrschein in vier osteuropäischen Sprachen. Aber auch schickes Geschirr und Speisekarten. Oder ein Logbuch des Kapitäns voller schöner Zeichnungen von Passagieren.