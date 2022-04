Probleme mit Ihrem Ryanair-Flug wegen des Streiks am kommenden Wochenende? Worauf haben sie Recht?

Wer für das kommende Wochenende in Belgien einen Flug mit der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair in Charleroi oder Brüssel geplant hatte, muss möglicherweise umplanen. Das belgische Kabinenpersonal von Ryanair hat nämlich angekündigt, dass es vom 22. bis 24. April streiken wird. Was tun, wenn Ihr Flug ausfällt? Dies sind Ihre Rechte.