Während der Osterferien 2,5 Millionen Übernachtungen an Flanderns Küste

Die Osterferien an der hiesigen starteten aufgrund des ungünstigen Wetters nur verhalten. Vor allem die Hotelreservierungen liefen schleppend an, aber das schöne Frühlingswetter während der langen Osterfeiertage führte zu vielen zusätzlichen Last-Minute-Reservierungen. Am Osterwochenende verzeichneten die Hotels eine durchschnittliche Belegungsrate von 90 bis 95 Prozent, was dem Niveau des Osterwochenendes 2019 entspricht.

Auch die Fremdenverkehrsämter sind mit den Osterferien zufrieden. In der ersten Ferienwoche lag die Auslastung zwischen 70 und 80 Prozent. In der zweiten Woche, mit dem verlängerten Osterwochenende, lagen die Buchungen deutlich höher, mit Belegungsraten zwischen 85 und 95 Prozent.

Für den Campingplatzsektor liefen die zweite Woche und das verlängerte Osterwochenende mit einer Belegungsrate von bis zu 90 Prozent besonders gut.

Neben den Besuchern aus Flandern fanden auch französischsprachige Belgier während der Osterfeiertage den Weg ans Meer. Unter den ausländischen Urlaubern befanden sich vor allem Besucher aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich. Traditionell kamen auch viele Zweitwohnungsbesitzer an die Küste.