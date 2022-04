Wiederbelebte Ostertraditionen nach Corona: Pferdeprozession, Pferdeweihe und Sankt-Veron-Prozession

Zwei Jahre in Folge konnten sie wegen Corona nicht stattfinden, aber jetzt sind sie wieder da: die Osterbräuche in Flämisch-Brabant. Sowohl in Hakendover (Tienen), Rossem (Meise) als auch in Lembeek (Halle) kommen die Menschen endlich wieder in den Genuss dessen, was ihnen zwei Jahre lang verwehrt wurde. Und das alles unter einer strahlenden Sonne.