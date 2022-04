Zweiter Großbrand innerhalb eines Tages in Schaarbeek: Notunterkunft für 20 Bewohner

Am Sonntag gegen 21.30 Uhr brach in einem fünfstöckigen Haus in Schaarbeek ein Feuer aus. Nach den ersten Erkenntnissen der Brüsseler Feuerwehr entstand das Feuer in der Küche im dritten Stock. "Alle Fußböden des Hauses waren aus Holz, so dass sich das Feuer schnell auf den vierten Stock ausbreitete", so Walter Derieuw von der Brüsseler Feuerwehr. "Auch die hintere Fassade und das Treppenhaus fingen schnell Feuer."

Während der Evakuierung musste die Feuerwehr mehrere Türen aufbrechen, um nach Opfern zu suchen. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund des Brandes ist das gesamte Gebäude bis auf weiteres unbewohnbar. Der dritte und vierte Stock wurden schwer beschädigt. In den anderen Stockwerken gab es Rauch- und Wasserschäden. Alle Bewohner wurden von der Polizei und der Gemeinde Schaarbeek aufgenommen. Es wird eine Notunterkunft für sie gesucht.