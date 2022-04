AA Gent gewinnt den belgischen Landespokal gegen Anderlecht im Elfmeterschießen

In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften noch einen schönen Fußball gezeigt, doch im zweiten Durchgang fuhr sich die Partie fest, was sich auch in der Verlängerung nicht änderte. Doch am Ende gewann AA Gent verdient und dies nicht zuletzt durch Torwart Davy Roef.

Im Laufe der Partie hatte Anderlecht-Keeper Van Crombrugge einen frühen Kopfball von Ngadeu abwehren können. Wäre dieses Tor gefallen, so die Beobachter, hätte es am Sonntag in Brüssel ein tolles Pokalfinale geben können, doch so mussten die Fans und die Zuschauer bis zum Elfmeterschießen warten, um Spannung zu erleben.

Zwar waren die Genter die stärkere Mannschaft, doch außer einem Abseitstreffer von Bezoes war der Sturm der „Buffalos“ nicht wirklich gefährlich, während die Anderlechter eher schwach daherkamen und kaum echten Druck aufbauten. Daran änderten auch nichts die Wechsel von Coach Kompany.

In der zweiten Hälfte hatte man den Eindruck, dass keiner der beiden Pokalfinalisten ein zu großes Risiko eingehen wollte, um nicht zu verlieren oder in Rückstand zu geraten. Die Partie wurde regelrecht langweilig und auch die Verlängerungen zeigten keinen besseren Fußball.

Dann kam die Stunde von Davy Roef, der gleich zwei Anderlechter Strafstöße hielt, wobei es ihm zu guter Letzt Murillo mit einem Schüsschen und einem rollenden Ball recht einfach machte. Mit 4:3 (0:0) gewinnt AA Gent den Pokal und dies ist auch ein verdienter Gewinn.