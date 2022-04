Festnahme nach mysteriösem Todesfall in Erpe-Mere in Ostflandern

Am vergangenen Wochenende wurde der Leichnam einer jungen Frau in einem Appartement in Bambrugge in der Nähe der ostflämischen Stadt Erpe-Mere entdeckt. In den Augen der Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um einen verdächtigen Todesfall, doch schon zu diesem Zeitpunkt gab diese keine weiteren Informationen frei.

Nachbarn der jetzt festgenommenen Frau hatten die Feuerwehr gerufen, weil es in ihrem Appartement zu brennen schien. Doch es handelte sich um zahlreiche brennende Kerzen. Doch in der Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute die Leiche einer jungen Frau, die in dieser Wohnung nicht gemeldet war.

Danach ordnete der Untersuchungsrichter eine Autopsie der Leiche an. Jetzt, einige Tage später, wurde die Bewohnerin des Appartements festgenommen, eine 35 Jahre alte Frau. Doch weitere Einzelheiten gibt die Staatsanwaltschaft von Ostflandern auch jetzt nicht frei.