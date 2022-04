Neue Tarife: Flandern und Brüssel indexieren die LKW-Maut am 1. Juli

Am 1. Juli werden in Belgien, bzw. in der Brüsseler Hauptstadt- Region und im belgischen Bundesland Flandern keine gebührenpflichtigen Mautstraßen hinzukommen. Die Tarife für die Lkw-Maut in der Wallonie waren bereits am 1. Januar 2022 indexiert worden. Die „On Board Unit“-Software (OBU) der sechs Dienstleister (Axxès, Eurotoll, Satellic, Telepass, Toll4Europe und TotalEnergies Marketing Services), die eine Lizenz für die Mauteinziehung in Belgien haben, wird automatisch an die neuen Tarifen angepasst.

Eine OBU ist ein Gerät in einer Lkw-Kabine, das die Anzahl der gefahrenen Kilometer auf gebührenpflichtigen Straßen aufzeichnet. In Belgien oder im Ausland zugelassene Lkws und Anhängerfahrzeuge müssen auf öffentlichen Straßen in den drei Regionen (Flandern, Brüssel, Wallonie) immer mit einer eingeschalteten OBU fahren.

Der Betrag pro Kilometer auf mautpflichtigen Straßen hängt von drei Faktoren ab: der Region, in der sich die Straße befindet, der Tonnage des Lastwagens und der geltenden Euro-Emissionsnorm des Fahrzeugs. Die Maut gilt für drei HzM-Kategorien (über 3,5 Tonnen bis 12 Tonnen, über 12 Tonnen bis 32 Tonnen und über 32 Tonnen) und sieben Euro-Normen (von der umweltschädlichsten Euro 0-Norm bis zur umweltfreundlichsten Euro 6-Norm). Je höher die Euronorm des Fahrzeugs und je niedriger seine Tonnage (HzM), desto vorteilhafter der Tarif pro zurückgelegtem Kilometer.

Am 1. Juli werden die neuen Tarife auf der Download-Seite der Viapass-Website angeboten. Sie können die Tarife, die ab diesem Zeitpunkt gelten, bereits in der Rubrik Aktuell auf der Website www.viapass.be einsehen.