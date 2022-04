"The Sound of a Belgian Legend" - Ausstellung zu 100 Jahren Toots Thielemans

Die Toots Thielemans-Ausstellung "The Sound of a Belgian Legend" entstand aus der prachtvollen und reichhaltigen Privatsammlung des Musikers selbst. Toots Thielemans selbst, der am 29. April 2022 seinen 100. Geburtstag feiern würde, hat quasi alle seine Instrumente aufbewahrt. Das sind zahllose Mundharmonikas, sein zentrales Instrument, aber auch Gitarren von Gibson und Rickenbacker.

Die Toots-Sammlung umfasst aber auch enorm viele teilweise historische Schallplatten (Vinyl und auch Schellack), Aufzeichnungen und Notizen, Noten und Kompositionen. Doch die Ausstellung in der Königlichen Bibliothek in Brüssel, die sich am Kunstberg ganz in der Nähe von Thielemans Heimatviertel, den Brüsseler Marollen befindet, ist auch interaktiv.

