Corona in Belgien: Leichte Entspannung in fast allen Bereichen

Die Coronastatistik in Belgien weist eine leichte Entspannung auf - auch wenn der Druck in den Krankenhäusern weiter hoch bleibt. Täglich werden im Durchschnitt 199 Coronapatienten in Krankenhäusern aufgenommen, ein Rückgang um 9 % im Wochenvergleich. Die Gesamtzahl der Coronapatienten in den Kliniken liegt nur knapp über 3.000 und die Zahl der Covid-Intensivpatienten bleibt unter der 200ter-Marke, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.