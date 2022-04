Dylan Teuns gewinnt den Wallonischen Pfeil vor Alejandro Valverde

Der 30 Jahre alte Flame aus der Provinz Limburg sagte nach dem Rennen, dass er immer hiervon geträumt habe. Teuns gewann den schon klassischen Massensprint beim Wallonischen Pfeil vor dem 42 Jahre alten Spanier Alejandro Valverde (Moviestar) und vor dem Russen Akexandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), der nicht für sein Land fuhr. Der Franzose Julian Alaphilippe (Quick Step - Alpha Vinyl), der den Wallonischen Pfeil letztes Jahr gewonnen hatte, wurde 4. und verpasste das Treppchen nur knapp.

Der Wallonische Pfeil startete am Mittwochmittag in Blegny in der Provinz Lüttich und endete nach knapp 202 km in Huy oben an der Mauer, ebenfalls in dieser Provinz. Zweimal mussten die Radprofis bei diesem WorldTour-Rennen die Mauer von Huy herauffahren, doch dort trennte sich die Spreu nicht vom Weizen und es kam, wie fast jedes Jahr, wieder zu einem Massenspring.

Die „Flèche Wallonne“ bei den Frauen hatte die Italienerin Marta Cavalli gewonnen. Sie kam vor den beiden Niederländerinnen Annemiek van Vleuten und Demi Vollering ins Ziel an der Mauer von Huy.