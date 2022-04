Königin Mathilde positiv auf Corona getestet - Es geht ihr aber gut

Belgiens Königin Mathilde hat einen positiven Coronatest abgelegt. Dies meldete der Palast am Mittwoch in einer Pressemitteilung. „Die Königin fühlt sich gut und befolgt die Empfehlungen ihres Arztes“, hieß es weiter dazu. Die öffentlichen Aktivitäten der Königin in dieser und am Anfang der kommenden Woche werden verlegt.