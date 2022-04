Politische Gespräche: Premier De Croo trifft seinen niederländischen Amtskollegen Rutte in Gent

Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - links) hat am Dienstag in Gent seinen niederländischen Amtskollegen Mark Rutte (VVD - Mitte) begrüßt. Bei diesem Arbeitstreffen ging es in erster Linie um eine intensivere Zusammenarbeit auf Ebene der Verteidigungspolitik, gerade auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Europa könne von Belgien und den Niederlanden noch etwas lernen, hieß es selbstbewusst in Gent am Dienstagabend.