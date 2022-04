Sinnlose Gewalt in Brügge: Jugendliche prügeln einen 30 Jahre alten Mann ins Koma

Ein Fall von sinnloser Brutalität berührt gerade ganz Flandern. Wie jetzt bekannt wurde, haben vier Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren am späten Samstagabend mitten in Brügge einen 30 Jahre alten Mann zusammengeschlagen. Der Mann liegt noch in einem künstlichen Koma und befand sich einige Tage lang in Lebensgefahr.