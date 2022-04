Viele Großunternehmen halbieren ihre Büroflächen in Brüssel

Zu den belgischen Unternehmen, die ihre Büroflächen in Brüssel verkleinern wollen und werden, gehören die belgisch Bahngesellschaft NMBS/SNCB, der Telekomanbieter Proximus, die belgische Post Bpost aber auch Banken, wie Belfius, KBC oder BNP Paribas Fortis. Auch der französische Mischkonzern Engie (der in Belgien u.a. die Kernkraftwerke betreibt) setzt auf Homeoffice und will auf Büros verzichten.

Die Allfinanzgruppe KBC z.B. hatte bereits 2016 eines ihrer Bürogebäude an der Brüsseler Havenlaan verkauft. Jetzt soll ein weiteres Gebäude folgen, denn die Bank- und Versicherungsgesellschaft will in Zukunft „nur noch“ 29.000 m² an Bürofläche in Brüssel behalten. Die Bank Belfius will ihre Aktivitäten am Hauptsitz am Rogierplatz konzentrieren und andere Gebäude und Firmensitze veräußern. Bei Belfius sind 77 % der etwa 3.000 köpfigen Belegschaft dazu bereit, mehr und mehr von zuhause aus zu arbeiten. Hier soll die Regel werden, dass man mindestens an 100 Tagen im Homeoffice sitzt und mindestens an 50 Tagen ins Büro kommt.

Andere Sektoren

Energiemulti Engie Electrabel will eine Hälfte seines Komplexes am Brüsseler Nordbahnhof vermieten und in Zukunft mit lediglich 60.000 m² Bürofläche arbeiten. Das ist knapp die Hälfte des bisherigen Bestandes, doch auch hier kommen die Mitarbeiter nur noch an 2 bis 3 Tagen in der Woche ins Büro.

Die belgische Bahn NMBS/SNCB will ihre Beschäftigten in dem noch zu bauenden neuen Hauptsitz am Bahnhof Midi/Süd unterbringen. Bisher arbeiten diese an insgesamt 7 verschiedenen Bürostandorten. Im neuen Gebäude sollen 75.000 m² reichen, etwa die Hälfte der aktuellen Fläche. Inzwischen denkt man hier auch schon daran, am neuen Gebäude auf ein Stockwerk zu verzichten. Dies würde auch das Erlangen der Baugenehmigung erleichtern, denn der bisherige Plan stößt auf Widerstand von Anwohnern und der Gemeindeverwaltung…

Nachhaltigkeit

Bpost, die belgische Post, zieht bald aus dem Stammsitz an der am sogenannten „Münzzentrum“ an Anspachlaan aus, um sich gegenüber im neurenovierten „Multi Tower“ niederzulassen. Bpost wird hier sechs Stockwerke bzw. 16.500 m² Bürofläche mieten, wieder etwa die Hälfte weniger Fläche als bisher.

Im „Multi Tower“ sitzt auch bereits der französische Energiekonzern TotalEnergies. Grund dafür ist u.a., dass dieses Gebäude inzwischen Klimaneutral ist, was inzwischen viele Multinationals mit Sitz in Brüssel (und nicht nur hier) verlangen. Immobilien-Entwickler Immobel meldet dazu, dass in der belgischen Hauptstadt eine deutliche Nachfrage nach nachhaltiger Bürofläche bzw. nach nachhaltigen Bürogebäuden herrscht.

Mehr Homeoffice und mehr Bürofläche?

Gleichzeitig steht in Brüssel aber auch rund 1,02 Millionen m² von insgesamt 12,7 Millionen m² an Bürofläche leer, so Immobel. Und nicht immer bedeutet massive Arbeit von zuhause aus auch gleichzeitig weniger Büros.

Die Versicherungsagentur Ageas z.B. zieht vom Markies-Gebäude an der Brüsseler Kathedrale in das renovierte Manhattan Center am Nordbahnhof um. Bei Ageas steigt die zu nutzende Fläche damit um rund ein Drittel auf 5.900 m². Aber, hier entstehen ein Wintergarten und andere Treffpunkte, was die Arbeitsatmosphäre für die, die ins Büro kommen, deutlich verbessert.