Wird der Personalmangel am Brussels Airport im Sommer zur Hauptreisezeit für Probleme sorgen?

Viele der Unternehmen, die am belgischen Nationalflughafen in Zaventem tätig sind, haben Schwierigkeiten damit, offene Stellen zu besetzen. Aktuell müssen am Brussels Airport rund 1.000 Stellen besetzt werden. Arnaud Feist, CEO der Brussels Airport Company, spricht von einem ernstzunehmenden Problem: „In schlechtesten Fall wird das Folgen für die Tätigkeiten im Sommer haben.“