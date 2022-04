Ab 2023 ist das Rauchen auf den Bahnsteigen in Belgiens Bahnhöfen verboten

Seit 2004 gilt in Belgien ein Rausverbot in den Zügen und in den Räumlichkeiten der Bahnhöfe, doch auf den Bahnsteigen - wenn diese entweder halb oder gar nicht überdeckt sind - darf weiter geraucht werden. Jetzt soll das Rauchverbot auf die Bahnsteige ausgeweitet werden. Das bedeutet, dass man nirgendwo mehr in den Einrichtungen der belgischen Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB noch rauchen darf.

Eingereicht haben den entsprechenden Gesetzesvorschlag die grünen Parteien Groen und Ecolo. Sie wollen, dass die Bahn in dieser Frage eine Vorbildfunktion einnimmt. „Rauchen sehen macht Raucher. Das ist auch so bei Jugendlichen“, hieß es dazu von Kim Buyst (Groen), eine der Initiatorinnen dieses Gesetzesvorschlags. Sie erinnert auch daran, dass die zahllosen Zigarettenstummel in den Bahnhöfen auf den Gleisen und auf den Bahnsteigen ein Umweltproblem darstellen.

Die Oppositionsparteien N-VA (flämische Nationaldemokraten), Vlaams Belang (Rechtsradikale) und PVDA/PTB (Kommunisten) stehen nicht hinter diesem Gesetzesvorschlag, denn sie befürchten dadurch eine zunehmende Aggressivität gegen dem Bahnpersonal und eine Verlagerung des Rauchproblems vor die Bahnhöfe.