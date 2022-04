Aktionstag für mehr Kaufkraft stört am Freitag den Nahverkehr in Belgien

Die Gewerkschaften in Belgien haben die Beschäftigten der regionalen Verkehrsgesellschaften zur Teilnahme am Aktionstag für mehr Kaufkraft an diesen Freitag (22. April) aufgerufen. Deshalb wird bei De Lijn in Flandern, bei der MIVB/STIB in Brüssel und beim TEC in der Wallonie mit Störungen im Verkehrsangebot gerechnet.