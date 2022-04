Krankheitsfall in der Familie: Außenministerin Wilmès gibt ihr Amt vorläufig ab

„Das Leben nimmt manchmal schmerzliche Wendungen, leider“, schreibt Sophie Wilmès in einer Twitter-Mitteilung. Sie teilt darin mit, dass bei ihrem Ehemann, dem Australier Christopher Stone, eine aggressive Form eines Hirntumors festgestellt wurde und dass sie deshalb vorläufig ihr Amt als belgische Außenministerin zur Verfügung stellt.

„Diese schwere Prüfung bleibt für meine Familie nicht ohne Folgen und damit auch für meine Rolle in der belgischen Regierung. Minister sein verlangt Disziplin, Verfügbarkeit und eine totale Hingabe, wodurch ich Christopher und unseren Kindern die Hilfe und den Trost bieten kann, den sie in dieser schwierigen Periode brauchen“, so Wilmès weiter auf Twitter.

Während ihrer Abwesenheit wird Premier De Croo ihre Aufgaben als Außen- und Europaministerin wahrnehmen. Der belgische Regierungschef reagierte ebenfalls sehr emotional auf die Entscheidung von Wilmès: „Meine Gedanken sind heute bei Sophie, bei ihrem Mann Chris und bei ihren Kindern. Es ziert Sophie, dass sie ausdrücklich die Wahl triff, ihrem Mann und ihren Kindern beizustehen. Ihre Entscheidung hat meinen vollsten Respekt. In einem schwierigen Moment, wie diesem, ist man an erster Stelle Partner und Mama. Ich wünsche Solphie, Chris und den Kindern viel Mut und Kraft.“

Einen Teil der Befugnisse der frankophonen Liberalen, die auch eine Zeit lang Premierministerin war, übernehmen ihre MR-Partei- und Regierungskollegen David Clarinval und Mathieu Michel. Mittelstandsminister Clarinval widmet sich jetzt auch dem Außenhandel und wird Wilmès im Kernkabinett vertreten. Michel, Staatssekretär für Digitalisierung, übernimmt ihre Befugnisse für die staatlichen belgischen Kultureinrichtungen.

Unser Video zeigt Bundesaußenministerin Sophie Wilmès beim Treffen mit US-Außenminister Anthony Blinken in Brüssel Anfang April.