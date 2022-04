Sky ECC: Wieder Kokain beschlagnahmt und wieder Verdächtige festgenommen

Die Ermittlungen begannen im April 2021, als der belgische Zoll in einer aus Paraguay kommenden Ladung Leder eine Ladung von 11 Tonnen Kokain entdeckte. Dabei kam heraus, dass die kriminelle Vereinigung, die hinter diesem Schmuggel steckte, Adressen von bestehenden Unternehmen missbrauchte, um Drogen in Containern nach Europa zu schmuggeln. Die Auftraggeber fungierten von Dubai aus.

Seit dem haben Ermittler in Belgien, den Niederlanden und Deutschland diese Bande und ihre Arbeitsweise untersucht, was jetzt in den drei genannten Ländern zu Haussuchungen führte, bei denen 10 Personen festgenommen wurden. Und es wurden 35 Tonnen Kokain beschlagnahmt.

In Belgien wurden 6 Häuser und Wohnungen durchsucht, wobei 6 Verdächtige verhaftet wurden. Dabei handelte es sich um Personen aus Antwerpen, Borsbeek und Brasschaat für die ein Ermittlungsrichter bereits Untersuchungshaft angeordnet hat. In Deutschland und in den Niederlanden wurden in diesem Zusammenhang rund 40 weitere Hausdurchsuchungen durchgeführt, bei denen 5 weitere Festnahmen erfolgten.