Streik beim Kabinenpersonal: Ryanair streicht am Wochenende Flüge ab Belgien

Doch die aktuellen Verhandlungen zu einem neuen kollektiven Tarifabkommen für das Bord- und Kabinenpersonal sind völlig festgefahren. Die Gewerkschaften stellen einmal mehr fest, dass „Ryanair ein Unternehmen ist, das eigentlich nicht verhandelt und es weigert sich, in eine vernünftige Personalpolitik zu investieren.“

Der Streik betrifft lediglich das Bordpersonal, also die Piloten, die Flugbegleiter und die Stewards und Stewardessen. Ryanair streicht nicht alle Flüge von und nach Belgien, denn die Fluggesellschaft arbeitet auch mit ausländischem Personal.

Flüge, an denen belgisches Kabinenpersonal nicht beteiligt ist, werden also starten und landen. Dies wiederum ist eines der Probleme bei den Gewerkschaften bei Ryanair. Laut Gesetz muss in Belgien arbeitendes Personal einen belgischen Arbeitsvertrag haben und dazu gehören die entsprechenden Tarifauflagen. Ryanair reagiert nicht wirklich auf diese Vorgänge und teilt lediglich mit, dass die Kunden von diesem „unnötigen Streik gestört und getroffen werden.“