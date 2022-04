Pop- und Rocklegende Arno ist im Alter von 72 Jahren verstorben

Die belgische Pop- und Rocklegende Arno Hintjes, bekannt unter seinem Künstlernamen Arno, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der Sänger ist am Samstag an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Das hat sein Management mitgeteilt. Arno hatte bis zuletzt Konzerte gegeben, weil er die Musik und das Auftreten vor Publikum besonders liebte. Wegen seiner Verdienste um die belgische Musikszene löst sein Tod viele Reaktionen in ganz Belgien und in allen Schichten der Gesellschaft aus.