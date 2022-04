Arno hat uns verlassen: öffentliche Kondolenzbücher in Ostende und im Rathaus von Brüssel

Das Brüsseler Rathaus - die Stadt, in der Rockstar Arno Hintjes aus Ostende seit vielen Jahren lebte - öffnet am Sonntag, einen Tag nach der Bekanntgabe des Todes des Sängers, bis 18 Uhr ein Kondolenzbuch. Dies teilte Bürgermeister Philippe Close auf seinem Twitter-Account mit. Auch in Ostende wurde bereits ein Kondolenzbuch ausgelegt (Foto).