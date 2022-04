CD&V präsentiert neues Emblem und neuen Slogan, aber kann dies die Christdemokraten retten?

Am Samstag hat die CD&V, die flämischen Christdemokraten, auf seinem Parteitag ein neues Emblem (Foto) und einen neuen Slogan vorgestellt. "Vom Volk und für das Volk " ist dieser neue Slogan der Partei. Als Partei der Mitte erlebt CD&V eine schwierige Zeit, mit enttäuschenden Umfrageergebnissen und einem Parteivorsitzenden, dessen Position von einigen engagierten Mitgliedern in Frage gestellt wird. "An unsere Parteikollegen, die heute zweifeln: Die dunkelste Stunde ist die kurz vor der Morgendämmerung", so Vorsitzender Joachim Coens (Foto unten) in seiner Rede.