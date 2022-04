Erster Fall von rätselhafter akuter Hepatitis bei belgischen Kindern festgestellt

Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, eines Organs, das für die Bekämpfung von Giftstoffen und die Stärkung unserer Immunität von entscheidender Bedeutung ist. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung unseres Stoffwechsels und ist wichtig für die Ausscheidung, Speicherung und Entgiftung aller (Nahrungs-)Stoffe.

In jüngster Zeit sind in verschiedenen Ländern Dutzende von Fällen einer neuen, mysteriösen Variante aufgetaucht. Im Großbritannien gab es bisher über 100 Fälle, in Spanien 13, in Israel 12, in den USA 9 und in Dänemark 6. Alle Patienten sind zwischen 1 Monat und 16 Jahren alt. In den meisten Fällen erholen sich die Kinder vollständig, aber bei einigen ist der Verlauf der Krankheit deutlich schlechter. 17 Kinder (in 169 bisher bekannten Fällen) mussten sich einer Lebertransplantation unterziehen, während 1 Kind starb. Zu den Symptomen gehören Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall oder Gelbsucht.